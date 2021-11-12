Минтранс подготовил правила расследования авиапроисшествий с участием нового бюро

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил проект постановления правительства о новых правилах расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на территории России. Обсуждение документа на портале regulation.gov.ru (продлится до 9 декабря).

В нем говорится, что международное бюро будет уполномочено расследовать авиапроисшествия и серьезные авиаинциденты, расследованием авиаинцидентов будет заниматься Росавиация. Опубликованные правила содержат классификацию авиационных событий, порядок организации и проведения расследований, разработку мероприятий по обеспечению безопасности полетов.

Аналогичный проект Минтранс публиковал в мае 2020 года, но там международное бюро не упоминалось.

Международное бюро - новый профильный орган для стран ЕАЭС, о создании которого в Москве начали говорить в 2018 году. В ноябре 2018 года соглашение о его создании подписали Минтрансы России и Армении, и к ним намеревался присоединиться Казахстан. В конце 2019 года распоряжением правительства был назначен представитель России в руководящем совете бюро - им стал глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Постановление правительства нужно для реализации проекта федерального закона "О ратификации соглашения о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов", говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас авиапроисшествия и инциденты на территории бывшего СССР расследует Межгосударственный авиационный комитет (МАК). За ним же были закреплены функции по сертификации авиатехники российского производства, но в конце 2015 года правительство перераспределило их в пользу Росавиации. Позднее Минтранс сообщил, что работает над созданием нового органа по расследованию авиапроисшествий в ЕАЭС, который стал бы альтернативой МАК. Экс-глава Минтранса Максим Соколов объяснял такое решение тем, что МАК "включает в себя большую площадку" и "сегодня принимать решение способом консенсуса невозможно". Он уточнял, что прежде всего это касается "позиции Украины, Грузии". В связи с созданием нового бюро в Минтрансе отмечали, что выходить из МАК Россия не собирается.