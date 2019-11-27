Поиск

Чемезов просил Путина согласовать сертификацию авиатехники за рубежом по договорам МАК

Чемезов просил Путина согласовать сертификацию авиатехники за рубежом по договорам МАК
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов попросил согласия президента РФ Владимира Путина на сертификацию российской авиатехники за рубежом по соглашениям Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишут газеты "Коммерсантъ" и "Ведомости" в среду со ссылкой на копию письма, направленного в августе.

"В настоящее время складывается благоприятная ситуация для экспорта самолета МС-21 и модернизированного RRJ-Сухой (SSJ-100 - ИФ) в связи с высокой озабоченностью в мире безопасной эксплуатацией их основного конкурента Boeing 737 MAX", - написал Чемезов. Для развития экспорта авиатехники "Ростех" уже начал ее международную сертификацию с использованием договоров МАК, которых сегодня более 70: со странами ЕС, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В "Ростехе" изданиям подтвердили, что госкорпорация "предлагала пакет инициатив, направленных на развитие экспорта российской авиационной техники".

МАК возглавляет Татьяна Анодина, сыну которой Александру Плешакову принадлежала авиакомпания "Трансаэро". В октябре 2015 года по решению правительства работа "Трансаэро" была остановлена из-за долгов, а в декабре 2015 года правительство забрало у МАКа полномочия по сертификации авиатехники и передало их Росавиации. Из-за этого у авиапромышленности возникли проблемы: все ведущие авиационные власти в мире признают полномочия МАКа как сертифицирующего органа, с ними у МАКа заключены договоры о взаимном признании сертификатов, в то время как у Росавиации таких договоров нет. "Ведомости" отмечают, что в 2016-2017 годах ирландская авиакомпания Cityjet получила семь самолетов SSJ-100 по экспортным сертификатам МАКа, так как сертификаты Росавиации в Европе просто не признавали, отмечают "Ведомости".

По данным издания, после получения письма Чемезова Путин поручил изучить этот вопрос, и просьбу изучить обращение главы "Ростеха" получило правительство. Источники газеты отметили, что министерства торговли и транспорта высказались против возвращения полномочий Межгосударственному авиационному комитету, а 6 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев сам сказал Чемезову, что возврат к сертификации МАКом нецелесообразен.

В свою очередь министр транспорта Евгений Дитрих сообщил газетам, что Росавиация и дальше будет сертифицировать российскую авиатехнику за рубежом, и передавать эти полномочия другим организациям не планируется.

Ростех Сергей Чемезов Владимир Путин Дмитрий Медведев МАК

Новости

Житель Ижевска пытался продать иностранцам секретные военно-космические разработки

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Одной из версий убийства главы центра "Э" в Ингушетии стала кровная месть

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Источник сообщил о троих обвиняемых в убийстве начальника ингушского центра "Э"

Источник сообщил о троих обвиняемых в убийстве начальника ингушского центра "Э"

Сын Николая Патрушева учредил АНО "Центр "Арктические инициативы"

Движение на серой ветке московского метро прерывалось из-за пассажира на рельсах

Что случилось этой ночью: среда, 27 ноября

Российские туристы пострадали в аварии с автобусом на Доминикане

Суд 5 декабря рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова

Греф призвал не обязывать банки принимать юридически значимые решения на основе биометрии

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');