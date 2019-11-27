Чемезов просил Путина согласовать сертификацию авиатехники за рубежом по договорам МАК

Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов попросил согласия президента РФ Владимира Путина на сертификацию российской авиатехники за рубежом по соглашениям Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишут газеты "Коммерсантъ" и "Ведомости" в среду со ссылкой на копию письма, направленного в августе.

"В настоящее время складывается благоприятная ситуация для экспорта самолета МС-21 и модернизированного RRJ-Сухой (SSJ-100 - ИФ) в связи с высокой озабоченностью в мире безопасной эксплуатацией их основного конкурента Boeing 737 MAX", - написал Чемезов. Для развития экспорта авиатехники "Ростех" уже начал ее международную сертификацию с использованием договоров МАК, которых сегодня более 70: со странами ЕС, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В "Ростехе" изданиям подтвердили, что госкорпорация "предлагала пакет инициатив, направленных на развитие экспорта российской авиационной техники".

МАК возглавляет Татьяна Анодина, сыну которой Александру Плешакову принадлежала авиакомпания "Трансаэро". В октябре 2015 года по решению правительства работа "Трансаэро" была остановлена из-за долгов, а в декабре 2015 года правительство забрало у МАКа полномочия по сертификации авиатехники и передало их Росавиации. Из-за этого у авиапромышленности возникли проблемы: все ведущие авиационные власти в мире признают полномочия МАКа как сертифицирующего органа, с ними у МАКа заключены договоры о взаимном признании сертификатов, в то время как у Росавиации таких договоров нет. "Ведомости" отмечают, что в 2016-2017 годах ирландская авиакомпания Cityjet получила семь самолетов SSJ-100 по экспортным сертификатам МАКа, так как сертификаты Росавиации в Европе просто не признавали, отмечают "Ведомости".

По данным издания, после получения письма Чемезова Путин поручил изучить этот вопрос, и просьбу изучить обращение главы "Ростеха" получило правительство. Источники газеты отметили, что министерства торговли и транспорта высказались против возвращения полномочий Межгосударственному авиационному комитету, а 6 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев сам сказал Чемезову, что возврат к сертификации МАКом нецелесообразен.

В свою очередь министр транспорта Евгений Дитрих сообщил газетам, что Росавиация и дальше будет сертифицировать российскую авиатехнику за рубежом, и передавать эти полномочия другим организациям не планируется.