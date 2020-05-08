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Бизнесмена Анатолия Быкова арестовали по делу о двойном убийстве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Красноярска арестовал бизнесмена Анатолия Быкова на два месяца на время расследования уголовного дела об убийстве, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"Принял решение оставить Анатолия Быкова под арестом на 1 месяц и 25 дней до 4 июля 2020 года включительно ", - сказал собеседник агентства.

Накануне стало известно о задержании Быкова. В СКР сообщили, что бизнесмена заподозрили в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По делу об их убийстве уже привлекали к ответственности непосредственных исполнителей: Сергей Бакуров получил пожизненный срок, Владимир Чучков остается в розыске.

По данным следствия, Наумов был участником преступной группировки, которую возглавлял Быков. В первой половине 1994 года у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым. Позднее перед машиной Быкова произошел взрыв, и он заподозрил Наумова и его близкого приятеля Кирилла Войтенко в этом инциденте. Организацию убийства обоих Быков поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Позднее приговоренный к 13 годам колонии Татаренков дал на Быкова показания.

24 июля 1994 года автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко, был расстрелян. Непосредственными исполнителями убийства стали Бакуров и Чучков.

С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год являлся депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

В 2013 году бизнесмен возглавил региональное отделение политической партии "Патриоты России", которое на выборах в городской совет депутатов Красноярска получило 25,62% голосов избирателей.

Красноярск Анатолий Быков

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