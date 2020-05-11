Адвокат бизнесмена Быкова направил в красноярский суд апелляцию на его арест

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Апелляция на арест бизнесмена и экс-депутат красноярского законодательного собрания Анатолия Быкова направлена в суд утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Прохоров.

Как сообщалось, 7 мая правоохранительные органы задержали Быкова в Красноярске. По местам его жительства в Красноярске и Крыму прошли обыски.

По данным следствия, Быков явился организатором убийства двух жителей Красноярска, которое было совершено в 1994 году. Показания об участии Быкова в преступлении дал другой его организатор - Владимир Татаренков, ранее приговоренный к 13 годам лишения свободы.

8 мая решением Свердловского районного суда Красноярска Быков по ходатайству следствия был арестован до 4 июля 2020 года, в этот же день адвокат бизнесмена заявил о намерении обжаловать меру пресечения.