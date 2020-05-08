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Мишустин провел первое за время болезни публичное совещание по видеосвязи

Мишустин провел первое за время болезни публичное совещание по видеосвязи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото.
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин, который проходит лечение от коронавируса, провел в пятницу в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам.

Нынешнее совещание - первое мероприятие с участием Мишустина за время его болезни, которое проходит в открытом для прессы режиме.

30 апреля у Мишустина был диагностирован коронавирус, после чего он отправился под наблюдение врачей в одну из клиник.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно сообщал, что находится на связи с главой правительства. Об активном взаимодействии с премьером по телефону и видеосвязи сообщали также и его коллеги по кабинету министров.

Михаил Мишустин

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