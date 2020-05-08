Главу Минстроя выписали из больницы после перенесенного коронавируса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Главу Минстроя России Владимира Якушева выписали из стационара, где он лечился от коронавируса, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что теперь министр продолжит лечиться дома.

В Минстрое отметили, что Якушев лечился в ГКБ номер 52 департамента здравоохранения Москвы. О его заболевании стало известно 1 мая. Тогда в пресс-службе сообщили, что у министра и его заместителя Дмитрия Волкова коронавирус подтвержден результатом КТ.