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Главу Минстроя выписали из больницы после перенесенного коронавируса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Главу Минстроя России Владимира Якушева выписали из стационара, где он лечился от коронавируса, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что теперь министр продолжит лечиться дома.

В Минстрое отметили, что Якушев лечился в ГКБ номер 52 департамента здравоохранения Москвы. О его заболевании стало известно 1 мая. Тогда в пресс-службе сообщили, что у министра и его заместителя Дмитрия Волкова коронавирус подтвержден результатом КТ.

Минстрой РФ Владимир Якушев коронавирус

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