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Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина

Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Заразившийся коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин идет на поправку, сообщил президент России Владимир Путин.

"Прежде чем начать сегодняшнее совещание, я хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина", - сказал он в среду на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

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"Он идет на поправку. Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но Михаил Владимирович восстанавливается", - отметил глава государства.

"Мы с ним каждый день на связи. Он принимает участие в текущей работе, подготовке всех наших решений. В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления, а вам от него - большой привет", - добавил Путин.

Мишустин 30 апреля по видеосвязи сообщил президенту, что у него обнаружили коронавирус. Глава правительства ушел на самоизоляцию, и.о премьера на это время стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Михаил Мишустин коронавирус Владимир Путин

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