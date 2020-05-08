Онищенко заявил, что коронавирус "хорошо сохраняется" в обычном холодильнике

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уточнил, что на наружной части медицинских масок COVID-19 может жить до семи дней, на внутренней - четыре, на одежде погибает за сутки; он также рассказал, что условия внутри обычного холодильника благоприятны для сохранения коронавируса.

"При 37° вирус погибает на второй день. При 56° - через полчаса, при увеличении температуры до 70° - время инактивации 5 минут", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в пятницу. Он отметил, что относительно этих данных ссылается на группу ученых из медицинской школы Гонконгского университета.

По его словам, "коронавирус устойчив на гладких поверхностях, а на папиросной бумаге, на салфетках он не обнаруживается уже через три часа".

"На поверхности обработанной древесины и ткани, в том числе одежды, - через 24 часа (коронавирус - ИФ) уже не обнаруживается. На банкнотах и стекле - на четвертый день", - отметил депутат.

Онищенко также обратил внимание, что "вирус стабилен при плюс 4 градусах Цельсия, а 4 градуса - это температура холодильника, там он хорошо сохраняется".

Депутат Госдумы опроверг утверждения о том, что походы в баню смогут вылечить от коронавируса. Так, по словам Онищенко, если человек уже, к примеру, подхватил инфекцию, то походы в баню будут для него вредны. А для здорового человека баня в любом случае полезна.

Ранее в пятницу стало известно, что активность коронавируса зависит от температуры - когда на улице жарко и солнечно, вероятность заразиться падает.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов", - сообщил Информационный центр по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Роспотребнадзор.