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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:37Заразились
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Онищенко назвал подъезды самым "забытым" местом с точки зрения опасности COVID-19

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что подъезды в жилых домах недооценены с точки зрения опасности заразиться новым коронавирусом и призывает россиян надевать маску и перчатки уже при выходе из квартиры на лестничную клетку, об этом он заявил в интервью "Парламентской газете".

Онищенко напомнил, что подъезд тоже является общественным местом. "А если оказаться там в час пик, когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто. По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", - отметил депутат.

Экс-глава Роспотребнадзора добавил, что хотя сейчас уже пришло тепло и солнечные дни, но подъезды в России спроектированы таким образом, что солнце туда не попадает. "А значит, и вирус может сохраняться дольше. Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх", - добавил парламентарий.

Ранее в мае Онищенко также говорил, что Госдума в ситуации с пандемией коронавируса стала "искусственно созданным опасным местом", ведь туда прибывают депутаты со всей страны.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке обращал внимание, что коронавирус хорошо сохраняется в обычном холодильнике, так как температура внутри него позволяет COVID-19 оставаться стабильным.

Хроника 09 января – 29 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Геннадий Онищенко Госдума Коронавирус

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