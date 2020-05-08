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Регионы Центральной России начали смягчать ограничения в связи с COVID-19

Регионы Центральной России начали смягчать ограничения в связи с COVID-19
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти ряда регионов Центрального федерального округа продлевают режим самоизоляции, введенный на территориях ранее, при этом снимают часть ограничений.

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Так, согласно постановлению правительства Белгородской области, с 12 мая будут открыты непродовольственные магазины в торгово-развлекательных центрах при условии работы по будням и соблюдения санитарных норм, масочного режима и требований по ограничению численности посетителей. Ранее в ТРЦ было разрешено работать только магазинам продтоваров.

При этом магазин вправе отказать в обслуживании на кассе посетителям без масок, в противном случае владелец магазина будет оштрафован.

К разрешенной ранее дистанционной торговле предприятий общепита добавилось разрешение сезонной работы уличных летних кафе при стационарных объектах общественного питания при условии уведомления местных властей и Роспотребнадзора.

Парки, зоопарки, рекреационные зоны и прочие подобные места будут открыты для отдыха белгородцев с 12 мая, за исключением кинотеатров и развлекательных заведений закрытого типа на их территории.

"До 31 мая включительно будет приостановлена деятельность объектов массового отдыха в курортных зонах региона", - сообщила на брифинге в пятницу замгубернатора Ольга Павлова. Также отменяются ограничения на занятия физкультурой на открытом воздухе. В то же время будет пресекаться проведение групповых и массовых мероприятий типа пикников, шашлыков.

По-прежнему остается под запретом проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных, публичных, развлекательных, а также деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров, кальянных, микрофинансовых организаций, букмекерских контор, тотализаторов, спа-салонов, фитнес-клубов, массажных, косметических салонов, соляриев, бань, саун.

Режим самоизоляции и строгий масочный режим продлевается до 31 мая в Брянской области. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства.

С 7 мая в регионе введен масочный режим. Брянцы обязаны носить маски не только во время посещения магазинов и проезда в общественном транспорте, но и на улицах в общественных местах.

В Курской области большая часть действующих ограничений из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки остается в силе. При необходимости ограничения вновь могут быть усилены, отмечает комитет информации и печати обладминистрации.

Так, согласно последней редакции распоряжения о введении режима повышенной готовности, деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных центров, других досуговых учреждений, фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник, а также объектов розничной и оптовой торговли (кроме аптек, а также учреждений, реализующих продовольственные товары и товары первой необходимости) приостановлена до 31 мая включительно.

При этом другие организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность. Гражданам можно будет ездить на работу только при наличии маршрутных листов. Организации должны работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Действие режима самоизоляции в регионе не прекращается.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о продлении в регионе режима самоизоляции до 31 мая. При этом он не исключил возможности ослабления режима в случае положительного развития ситуации с COVID-19.

Если в течение недели число новых инфицированных коронавирусом не будет увеличиваться, поэтапно начнут открываться предприятия и организации. Одними из первых возобновят работу органы ЗАГС, центры "Мои Документы", детские сады, отмечает пресс-служба обладминистрации.

В Ивановской области с 12 мая вступают в силу новые правила для общественного транспорта, такси и АЗС. Так, в общественном транспорте сокращается допустимое количество перевозимых пассажиров до 35% от вместимости. Таким образом, ранее действовавшая норма - не более 50% пассажиров от вместимости транспортного средства - уменьшена. При этом количество транспорта на маршрутах вернется к прежнему уровню - 100% выпуска.

На всех остановках жители должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В общественном транспорте пассажиры, водители и кондукторы должны находиться не только в масках, но еще и в перчатках. Без средств защиты людей в транспорт пускать не будут. Вход будет осуществляться через переднюю дверь, выход - через другую.

Как сообщалось, с 12 мая предприятия Ивановской области смогут возобновить работу при условии жесткого соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Хроника коронавируса. Май.

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Центральный федеральный округ коронавирус

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