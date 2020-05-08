Власти регионов Поволжья перешли к ослаблению ограничений на фоне коронавируса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности продлевают в регионах Приволжского федерального округа.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 мая включительно. До этого срока продолжают действовать ранее введенные ограничения, однако сделаны исключения. Так, можно посещать кладбища.

"Кроме того, с сегодняшнего дня разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом пространстве, прогулки с детьми на расстоянии, не превышающем 1000 метров от места проживания", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства республики.

Кроме того, профессиональные спортсмены могут тренироваться в спортивных учреждениях.

До 25 мая предлагается продлить действие ряда ограничительных мер в Пермском крае, в том числе запрет на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, ограничение времени продажи алкоголя, запрет на работу гостиниц, санаториев и иных мест размещения, сообщил в пятницу на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в регионе замглавы администрации губернатора Лев Гершанок.

Между тем, с 12 мая в Прикамье вводится и ряд послаблений. Так, при наличии средств индивидуальной защиты разрешены прогулки, в том числе с членами семьи. Кроме того, жителям разрешено заниматься спортом на открытом воздухе.

Также с 12 мая могут возобновить работу салоны красоты, парикмахерские, автосалоны, небольшие магазины непродовольственных товаров, мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, многофункциональные центры "Мои документы".

С 12 мая в Татарстане в штатном режиме заработают детские сады и малокомплектные сельские школы, сообщает министерство образования и науки республики в пятницу.

Для выхода детей с самоизоляции необходимо будет представить справку о здоровье ребёнка. "Родители не должны ходить в поликлиники. Участковые педиатры будут обеспечивать выдачу справок об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями на основании обращения родителей, полученного по телефонной связи", - говорится в сообщении.

Справки будут приниматься по электронной почте, через мессенджеры в виде фотографии или сканированной копии.

В детских садах будет усилен утренний фильтр. Кроме дошкольников в регионе с самоизоляции после праздников выйдут и учащиеся малокомплектных сельских школ (с количеством до 20 детей).

"Все остальные татарстанские школьники с 12 мая продолжат учебу в дистанционном формате. Учащиеся с 1 по 8 класс завершат учебу в дистанционном формате 23 мая, старшеклассники - учащиеся 9, 10 и 11 классов - завершат учебный год 30 мая", - отмечается в пресс-релизе.

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Иван Моторин сообщил, что с 12 мая "объекты торговли, расположенные в крупных торговых центрах, а также объекты, площадь которых превышает 500 кв. метров, получат возможность осуществлять свою деятельность".

Открытие станет возможным при заполнении "декларации в электронном виде с приложением необходимых документов, подтверждающих условия соблюдения санитарных норм", приводятся его слова на сайте правительства республики.

На предпринимателей возлагается обязанность по санитарной обработке помещений, а также соблюдению всех рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором.

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина сообщила журналистам, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 17 мая включительно. "План поэтапного снятия ограничений будет разработан к 12 мая", - написала она.

Как сообщил в пятницу в своем инстаграме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в регионе решение о продлении карантина будут приниматься в каждой области индивидуально.

"Рассмотрели подробно ситуацию в каждом муниципальном образовании, заслушали доклады глав муниципальных образований. Очень разные ситуации по территориям Самарской области, разные будут и решения по режиму самоизоляции, которые мы примем 10-го числа", - сказал губернатор.