Общее число заболевших COVID-19 в России приблизилось к отметке в 188 тыс. человек

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился до 10,7 тыс., общее количество зараженных в стране приблизилось к отметке в 188 тыс. человек, число смертей за сутки вновь приближается к 100, следует из сообщения оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 699 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 5 232 (48,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Накануне, 7 мая, суточный прирост составлял 11 231, отметку в 10 тыс. этот показатель перешел 3 мая и ниже не опускался. Тем не менее, отношение прироста к общему числу заболевших продолжает устойчиво снижаться с 3 мая (с 8,6% до текущих 6,0%), а число исследований на коронавирусную инфекцию остается высоким (от 160 до 220 тыс. тестов в день). Как сообщал ранее в пятницу Роспотребнадзор, общее число выполненных тестов в России по состоянию на 8 мая приближается к 5 млн.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 187 859 случаев (+6,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, добавили в штабе.

В Москве выявлено 5 846 новых случаев инфекции, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов достигло 98 522.

В целом по России за последние сутки зарегистрировано 98 летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, из них 51 в Москве. Умерло за весь период 1723 человека.

Выписано за последние сутки 2 805 человек, из них 1032 - в Москве. За весь период выздоровели 26 608 человек.

Новые случаи инфицирования в регионах

За минувшие сутки 918 новых случаев заражения было выявлено в Московской области, 375 - в Санкт-Петербурге, 276 - в Нижегородской области, 155 - в Свердловской области, 99 - в Краснодарском крае, 96 - в Дагестане, 94 - в Северной Осетии, 91 - в Ленинградской области, 90 - в Тульской области, 89 - в Башкирии, 85 - в Тамбовской области, 83 - в Татарстане, 81 - в Кабардино-Балкарии, по 80 новых диагнозов в Волгоградской области, Ростовской области. 79 - в Рязанской области, 78 - в Калужской области, 76 - в Ульяновской области, 74 - в Саратовской области, 73 - в Новосибирской области, 72 - в Брянской области, 71 - в Курской области, 68 - в Чувашии, 59 - в Самарской области, по 58 - в Ивановской, Орловской, Ярославской областях.

По 56 новых случаев зарегистрировано в Смоленской области, Ставропольском крае. 52 - в Якутии, 50 - в Мурманской области, по 49 новых пациентов в Липецкой и Оренбургской областях, 45 - во Владимирской области, 43 - в Пензенской области, 42 - в Челябинской области, 41 - в Ингушетии, по 40 - в Астраханской области, Хабаровском крае. 39 - в Белгородской области, 38 - в Калининградской области, 37 - в Мордовии, по 36 новых диагнозов в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, 35 - в Воронежской области, по 32 диагноза в Кировской области, Ханты-Мансийском АО.

По 31 новому случаю в Чечне, Марий Эл, Красноярском крае, 27 - в Псковской области, 26 - в Калмыкии, 24 - в Тюменской области, 22 - в Костромской области, 20 - в Пермском крае, по 19 новых диагнозов в Бурятии, Новгородской области, по 18 новых пациентов в Архангельской области, Иркутской области, 16 - в Алтайском крае, по 15 новых случаев в Карачаево-Черкессии, Хакасии, Тверской области, Омской области. 14 - в Томской области, 13 - в Карелии, 12 - в Вологодской области, по 11 новых диагнозов в Коми, Амурской области, Еврейской АО. По 8 - в Крыму, Магаданской области, Забайкальском крае, Севастополе. По 6 новых пациентов в Адыгее, Кемеровской области, четверо - в Курганской области, трое - в Камчатском крае, по одному новому заболевшему в Ненецком АО, Удмуртии, Республике Алтай, Тыве.

Летальные исходы

За минувшие 19 человек, зараженные COVID-19, скончались в Московской области, пять - в Брянской области, по четыре в Ростовской области, Санкт-Петербурге, по два - в Мордовии, Омской, Курской областях, по одному - в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Удмуртии, Томской, Тульской, Ленинградской, Оренбургской, Кемеровской областях.

Выздоровевшие пациенты

Кроме того, за последние 24 часа 117 человек выздоровели и были выписаны в Дагестане, 72 - в Башкирии, 67 - в Ростовской области, по 51 выписанному пациенту в Калужской области, Пермском крае. 50 - в Коми, 48 - в Мурманской области, 47 - в Рязанской области, 46 - в Тюменской области, по 45 выздоровевших в Тульской области и Санкт-Петербурге.

По 44 выздоровевших в Татарстане, Московской области. 43 - в Воронежской области, 39 - в Волгоградской области, по 38 выписанных в Брянской области, Липецкой области. 37 - в Тверской области, 36 - в Ленинградской области, 34 - в Ярославской области, 33 - в Тамбовской области, 32 - в Алтайском крае, 31 - в Краснодарском крае, по 29 выписанных пациентов в Марий Эл, Пензенской области.

27 - в Белгородской области, по 25 выздоровевших в Калмыкии, Свердловской области, Ставропольском крае. По 24 выписанных пациента в Челябинской области, Курской области, Ханты-Мансийском АО. По 22 выписанных пациента в Удмуртии, Новосибирской, Саратовской, Кемеровской областях, Хабаровском крае. 21 - в Северной Осетии, 20 - в Приморском крае, по 18 - в Бурятии, Кировской и Орловской областях. По 17 выписанных в Нижегородской, Костромской областях, Красноярском крае.

По 15 выписанных в Мордовии, Калининградской области. По 14 - в Ямало-Ненецком АО, Ивановской области. 13 - в Кабардино-Балкарии, по 11 выздоровевших в Карелии, Новгородской, Астраханской, Архангельской областях. По 10 выздоровевших в Псковской и Магаданской областях. По 8 выписанных пациентов в Карачаево-Черкессии, Ульяновской области. По 7 - в Самарской и Томской области, шестеро - в Камчатском крае, пятеро - в Курганской области, по четыре выздоровевших пациента в Амурской и Вологодской областях, Забайкальском крае, трое - в Смоленской области, по двое выписанных в Ингушетии, Иркутской области и городе Севастополе.

Статистика за 7 мая

Накануне, 7 мая, оперштаб сообщал, что в РФ за сутки зарегистрировали 11 231 новый случай COVID-19 (суточный прирост составил 6,8%). Новых инфицированных выявили в 84 регионах, больше всего в Москве - 6703. Это стало абсолютным антирекордом для столицы, отмечалось в сообщении штаба.

"Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов", - рассказали ранее "Интерфаксу" в штабе.

В Московской области выявили 842 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 306. За сутки от коронавируса скончались 88 человек, 2 476 пациентов полностью поправились и были выписаны.