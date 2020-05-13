Минпросвещения рекомендовало открывающимся школам обеспечить социальное дистанцирование

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Регионам, которые разрешат школам открыться в мае, Минпросвещения рекомендовало организовать меры по социальному дистанцированию, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. В частности, каждый класс рекомендовано учить в своем помещении, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Нет необходимости сокращать до минимума количество человек в стенах образовательных организаций, включая школьников, обучающихся и находящихся в одном помещении. При этом важно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров как между учениками, так и в контакте с педагогами", - считают в министерстве.

Также чиновники потребовали не смешивать и не объединять разные классы и разновозрастные группы.

Таким образом, как они считают, можно будет минимизировать перемещения по школе, также это даст возможность учителям начинать уроки для каждого класса в разное время.

Российских школьников начали досрочно отпускать на весенние каникулы в конце марта из-за коронавируса. После каникул предполагалось, что они перейдут на обучение через интернет. Учителя и родители жаловались на плохую работу соответствующих программ, плохую связь, отсутствие наработок по ведению уроков дистанционно. В некоторых населенных пунктах дистанционное обучение свелось к раздаче заданий и сбору тетрадок через картонные коробки, оставленные в определенных местах.

В конце апреля в отдельных регионах школы начали возобновлять занятия. На майские праздники всех опять распустили на каникулы.

13 мая Минпросвещения решило полностью отменить итоговую аттестацию у девятиклассников (ОГЭ), а ЕГЭ провести только для поступающих в вузы. Сроки ЕГЭ чиновники еще не определили, известно только, что 8 июня сессия не начнется, ее перенесут.