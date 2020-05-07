Власти Италии заявили о готовности помочь России в борьбе с коронавирусом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини в телефонном разговоре с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны России; он также заявил о готовности итальянской стороны помочь РФ в противодействии распространению новой инфекции.

Как сообщалось, 7 мая должен начаться вывод российских военных специалистов, которые с марта помогали Италии бороться с коронавирусом.

В ходе разговора Гуэрини поблагодарил Шойгу за оперативную и своевременную отправку в Италию сводного отряда военных специалистов для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

"Министр обороны Италии поблагодарил за предоставленную Сергеем Шойгу информацию о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятиях в российской армии и выразил готовность, в случае необходимости, предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией", - информирует российское военное ведомство.

Накануне, 6 мая, Минобороны РФ сообщало, что врачебные бригады российского военного ведомства совместно с итальянскими медицинскими специалистами вылечили от коронавирусной инфекции и выписали из полевого госпиталя города Бергамо в Ломбардии 75 пациентов.

Первых больных в госпитале в Бергамо российские военные врачи приняли в начале апреля. В марте в Италию, где сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, самолеты министерства обороны РФ перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ. Российский отряд работал в Ломбардии.