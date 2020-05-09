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Третий самолет с российскими военными вирусологами вылетел домой из Италии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Третья группа российских военнослужащих, оказывавших помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, отправилась на родину, сообщает в субботу Минобороны РФ.

По его данным, самолет Ил-76 ВКС России с военными и спецтехникой вылетел с аэродрома "Виллафранка" (Верона, Италия).

Пандемия коронавируса

Ранее сообщалось, что 9 мая двумя рейсами в РФ из Италии будут доставлены 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

Накануне из Италии так же двумя самолетами вернулась первая группа российских военных.

В четверг министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини в телефонном разговоре с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19, заявил о готовности к ответным шагам.

Официально сообщалось, что вывод российских военных специалистов из Италии должен был начаться 7 мая.

В марте Минобороны РФ 15 самолетами перебросило в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, биологической и химической защиты.

Российскими военными в Италии была проведена дезинфекция и санитарная обработка лечебных учреждений почти в 100 населенных пунктах области Ломбардия. Обработано более 100 зданий, более 1 млн кв.м. внутренних помещений и более 400 тыс. кв.м. дорог с твердым покрытием.

По данным Минобороны РФ, российские военные медики помогали лечить заболевших коронавирусом в полевом госпитале города Бергамо.

Хроника коронавируса. Май.

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Италия Минобороны РФ Коронавирус

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