Борисов заявил о завершающей фазе испытаний истребителя Су-57

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 перешли в финальную фазу, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

Он отметил, что машины проходят многочисленные жесткие испытания. "В активе уже более 3500 полётов. Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения", - заявил вице-премьер.

Как сообщалось, к настоящему времени произведено десять опытных машин для летных испытаний. Сейчас они выполняют полеты на аэродромах в Жуковском (ЛИИ им. Громова, входит в ОАК) и в Ахтубинске (ГЛИЦ им. Чкалова, принадлежит Минобороны РФ). В российском военном ведомстве сообщали, что Су-57 дважды испытывался в Сирии в боевых условиях.

К 2028 году Минобороны РФ планирует получить 76 истребителей Су-57. Первый серийный самолет планировалось передать военным в конце 2019 года, однако он потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа", произведенный Объединенной двигателестроительной корпорацией, обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость. Его летные испытания начались в декабре 2017 года. Ожидается, что программа испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.