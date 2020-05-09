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Борисов заявил о завершающей фазе испытаний истребителя Су-57

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 перешли в финальную фазу, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

Он отметил, что машины проходят многочисленные жесткие испытания. "В активе уже более 3500 полётов. Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения", - заявил вице-премьер.

Как сообщалось, к настоящему времени произведено десять опытных машин для летных испытаний. Сейчас они выполняют полеты на аэродромах в Жуковском (ЛИИ им. Громова, входит в ОАК) и в Ахтубинске (ГЛИЦ им. Чкалова, принадлежит Минобороны РФ). В российском военном ведомстве сообщали, что Су-57 дважды испытывался в Сирии в боевых условиях.

К 2028 году Минобороны РФ планирует получить 76 истребителей Су-57. Первый серийный самолет планировалось передать военным в конце 2019 года, однако он потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа", произведенный Объединенной двигателестроительной корпорацией, обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость. Его летные испытания начались в декабре 2017 года. Ожидается, что программа испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

О Су-57

Су-57 - (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО противника. Самолет оснащен вооружением, размещаемым во внутрифюзеляжных отсеках, новейшим комплексом бортового оборудования, а также радиопоглощающим покрытием, разработанным с применением технологии малозаметности. Первый полет истребителя состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Юрий Борисов Су-57

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