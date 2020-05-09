Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 09.05В России 198 676+10 817В мире 3 938 064+92 346

Роспотребнадзор счел возможными прогулки с детьми на первом этапе выхода из самоизоляции

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Прогулки с детьми разрешат на первом этапе выхода из режима самоизоляции, но при обязательном соблюдении максимальной дистанции от других детей и взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре.

В РоссииЗа сутки в России зарегистрированы еще 10 817 случаев COVID-19За сутки в России зарегистрированы еще 10 817 случаев COVID-19Читать подробнее

"Можно выходить на прогулку с ребенком. Важное условие - соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых. Возможными станут и занятия физкультурой и спортом на улице", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом, согласно методическим рекомендациям для регионов по поэтапному выходу из режима самоизоляции, опубликованным Роспотребнадзором в пятницу, при прогулках будет запрещено посещать места массового скопления людей и детские площадки.

Также в ведомстве сообщили, что на втором этапе выхода из режима самоизоляции может быть ослаблен режим для детских садов, однако окончательное решение остается за главами субъектов и региональными санитарными врачами, так как важно учитывать специфику распространения инфекции в каждом регионе.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для регионов по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Согласно рекомендациям, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и работать в удаленном режиме необходимо будет до тех пор, пока все этапы не будут пройдены.

На первом этапе станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации", говорится в сообщении Роспотребнадзора. При этом сохранятся ограничения на предельное количество покупателей в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей (покупателей) и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения - школы, колледжи и вузы.

Роспотребнадзор коронавирус

Новости

Возгорание травы на бывшем арсенале в Удмуртии привело к разрывам одиночных фугасов

Возгорание травы на бывшем арсенале в Удмуртии привело к разрывам одиночных фугасов

Сухая трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском поселке Пугачево

Минобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храма

Минобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храма

Путин из Кремля обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"

В Екатеринбурге главврача больницы обвинили во вспышке COVID-19 из-за лечения на дому

Третий самолет с российскими военными вирусологами вылетел домой из Италии

Путин пообещал, что все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены

Путин пообещал, что все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены

В Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

В Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

Российский глубоководный аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины

За сутки в России зарегистрированы еще 10 817 случаев COVID-19

За сутки в России зарегистрированы еще 10 817 случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');