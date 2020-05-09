Роспотребнадзор счел возможными прогулки с детьми на первом этапе выхода из самоизоляции

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Прогулки с детьми разрешат на первом этапе выхода из режима самоизоляции, но при обязательном соблюдении максимальной дистанции от других детей и взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Можно выходить на прогулку с ребенком. Важное условие - соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых. Возможными станут и занятия физкультурой и спортом на улице", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом, согласно методическим рекомендациям для регионов по поэтапному выходу из режима самоизоляции, опубликованным Роспотребнадзором в пятницу, при прогулках будет запрещено посещать места массового скопления людей и детские площадки.

Также в ведомстве сообщили, что на втором этапе выхода из режима самоизоляции может быть ослаблен режим для детских садов, однако окончательное решение остается за главами субъектов и региональными санитарными врачами, так как важно учитывать специфику распространения инфекции в каждом регионе.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для регионов по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Согласно рекомендациям, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и работать в удаленном режиме необходимо будет до тех пор, пока все этапы не будут пройдены.

На первом этапе станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации", говорится в сообщении Роспотребнадзора. При этом сохранятся ограничения на предельное количество покупателей в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей (покупателей) и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения - школы, колледжи и вузы.