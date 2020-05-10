Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 81,1 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь из расчета один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника пострадавших в связи с распространением коронавируса предприятий. Условием для получения субсидии является сохранение не менее 90% штатной численности предприятия по сравнению с мартом этого года.

Ранее глава ФНС заявил, что выплаты могут начаться до 18 мая. По оценке службы, исходя из утвержденных критериев на субсидию могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников, в том числе 85% - это юрлица с численностью занятых от 1 до 10 человек. Потенциальный объем выплат оценивается в 98,4 млрд рублей.