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Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 81,1 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь из расчета один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника пострадавших в связи с распространением коронавируса предприятий. Условием для получения субсидии является сохранение не менее 90% штатной численности предприятия по сравнению с мартом этого года.

Ранее глава ФНС заявил, что выплаты могут начаться до 18 мая. По оценке службы, исходя из утвержденных критериев на субсидию могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников, в том числе 85% - это юрлица с численностью занятых от 1 до 10 человек. Потенциальный объем выплат оценивается в 98,4 млрд рублей.

Хроника 27 января – 10 мая 2020 годаЭкономический кризис
правительство РФ

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