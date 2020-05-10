В окружении протоиерея Смирнова рассказали о его самочувствии на фоне COVID-19

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, госпитализированный с коронавирусом 5 мая, находится в состоянии средней тяжести, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в окружении священника.

"Состояние отца Димитрия некритичное и в последние дни не ухудшается, искусственная вентиляция легких, слава богу, не потребовалась", - отметил собеседник агентства, поблагодарив всех за молитвы о заболевшем.

Сообщалось, что 69-летний протоиерей Смирнов недавно перенес операцию и относится к группе риска.

Протоиерей известен своими неоднозначными высказываниями. В частности, он призывал бояться бога и греха, а не коронавируса, а также отмечал, что эпидемия пробудила в людях положительные качества.

8 мая стало известно, что священнослужитель попал в больницу с подозрением на коронавирус.