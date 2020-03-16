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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:50

Протоиерей Смирнов предложил не паниковать из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал неоправданно преувеличенным внимание к теме коронавируса.

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"Чего бояться? У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определенные правила, как можно общаться с человеком с открытой формой (туберкулеза), а так-то все, тишина полная", - сказал священник в эфире радио "Радонеж".

Признавшись, что "исполнен всякого скепсиса по этому поводу", он напомнил, что святые отцы учат бояться только двух вещей - самого бога и греха. "Жизнью и смертью распоряжается не вирус - коронный, или он там в другом головном уборе, это же не играет роли! Жизнью и смертью распоряжается один господь бог", - считает представитель церкви.

В связи с этим он рассказал, как накануне ехал мимо леса, где практически весь первый ряд елок был поврежден жуком-типографом, но среди них попадались и живые деревья. "Вот почему одну (жук) сожрал безжалостным образом, а рядом стоит и зеленеет на радость нам (другое дерево)? - сказал священник. - Так что это как уж господь распорядится. И понятно, что если мы будем принимать все меры предосторожности, это не значит, что никто не заболеет, не помрет".

В России на данный момент зарегистрированы 63 случая заражения коронавирусом. Большинство пациентов недавно вернулись из-за границы, однако у троих подтвердилось инфицирование внутри страны.

РПЦ Димитрий Смирнов

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