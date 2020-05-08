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Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. Состояние священника врачи оценивают как стабильное.

Пандемия коронавируса

По словам собеседника агентства, протоиерей недавно перенес операцию. Кроме того, ему 69 лет, так что он относится к группе риска по коронавирусу.

На днях с коронавирусом были госпитализированы несколько известных православных клириков Москвы - протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов. В апреле от пневмонии или коронавирусной инфекции умерли духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев, настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

Протоиерей Димитрий Смирнов 3 мая после литургии назвал нынешнюю пандемию "чрезвычайно полезным явлением". По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

Что касается кончины заразившихся коронавирусом, в том числе врачей и священников, то, по его словам, "эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм". Он напомнил, что отцы церкви называли здоровье божьим даром, а болезнь - "даром бесценным". Только терпя болезнь, человек обретает важное качество души - терпение, которое протоиерей назвал главным фундаментом всех добродетелей.

РПЦ Димитрий Смирнов Москва коронавирус

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