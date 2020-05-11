В Минздраве попросили не экономить на выплатах медикам за работу с COVID-19

В некоторых регионах надбавки медикам за работу с инфицированными коронавирусом составили всего несколько сотен рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова обратилась к главврачам с просьбой не экономить на выплатах, положенных медикам, работающим с зараженными коронавирусом.

"Хочу отметить, что стремление некоторых руководителей медорганизаций "оптимизировать" выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 "по минутам" не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки", - приводит слова Семеновой пресс-служба Минздрава.

Замминистра заявила, что Минздрав получает "тревожные сигналы" о том, что стимулирующие выплаты медработникам в некоторых регионах составили всего несколько сотен рублей. При этом методику такого расчета медикам не объяснили. По мнению Семеновой, у персонала возникает "справедливое непонимание" и ощущение, что на них сэкономили.

"Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе в зависимости от его должности и исходя от времени, которое он отработал", - подчеркнула Семенова.

Она также разъяснила, что президентская надбавка выплачивается в размере не более 100% на одну ставку. То есть, если медработник работает на полставки - он получает половину стоимости надбавки, а если на две ставки, то все равно получает одну выплату. Выплаты могут быть уменьшены только по причине невыхода на работу (например, из-за отпуска или больничного), расчет при этом производится пропорционально числу отработанных за месяц смен.

Минздрав России до 30 апреля перечислил в регионы средства, необходимые для осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам и иному персоналу, оказывающему помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Выплаты за апрель непосредственно каждому, кому такие выплаты положены, должны быть произведены в соответствии с принятыми в медицинской организации сроками выплаты заработной платы, но не позднее 15 мая. Конкретный перечень подразделений медицинской организации и должностей медицинских работников, на которых распространяются выплаты, определяет ее руководитель - главврач, разъяснила Семенова.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что некоторым медикам выплатили очень маленькие надбавки за работу с коронавирусными больными - по 700-900 рублей. Согласно указу президента, выплаты должны составлять от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в зависимости от должности.