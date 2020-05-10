Регионам РФ выделили более 12 млрд рублей на доплаты врачам, лечащим больных с COVID-19

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило распределение межбюджетных средств на сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых в этом году бюджетам регионов на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом.

Как сообщает сайт правительства, распоряжения о выделении средств подписал и.о. премьер-министра Андрей Белоусов.

Москва получает 4 млрд 351 млн 621,7 тыс. рублей, Московская область - 413 млн 528,3 тыс. рублей, Петербург - 253 млн 662 тыс. рублей, говорится в документе.

Как отмечается, в соответствии с "пунктом 6 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Российской Федерации", в регионы направляется 3 млрд 154 млн 928,5 тыс. рублей.

Еще 9 млрд 266 млн 197,7 тыс. рублей выделяется регионам "в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (...) в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19".

Ранее в воскресенье оперативный штаб сообщил, что за сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции.