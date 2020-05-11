Вероятной причиной пожара в красногорском хосписе назвали неисправность электропроводки

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - По предварительным данным, причиной ночного пожара на территории красногорского частного хосписа, явилась неисправность электропроводки, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Он также добавила, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным СКР, в результате пожара погибли девять человек. Ранее источники сообщали о десяти погибших.

Жертвам пожара от 66 до 90 лет, еще девять человек были госпитализированы.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что в пансионате "Второй дом" в Красногорске, который используется как хоспис, произошёл пожар на площади 15 кв.м.