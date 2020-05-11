В горевшем в Красногорске хосписе не было противопожарной сигнализации

Спасатели на месте пожара в хосписе в Красногорске Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Частный хоспис в подмосковном Красногорске, где в пожаре погибли девять человек, не был оборудован в соответствии с требованиями к таким заведениям, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Уже установлено, что коттедж, приспособленный для содержания престарелых людей, не был оборудован противопожарной сигнализацией, отсутствовала прямая связь с пультом МЧС", - сказал собеседник агентства.

Кроме этого, по его словам, в здании не были организованы пути эвакуации для маломобильных граждан, что является грубым нарушением требований, предъявляемым к таким заведениям.

По данным источника, сейчас следователи допрашивают владельца коттеджа, решается вопрос его процессуального статуса.

Ранее в понедельник представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила "Интерфаксу" о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту гибели в пожаре пациентов красногорского хосписа.

Она отметила, что по предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

По данным следствия, в ходе тушения пожара были обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять человек были госпитализированы.

В ночь на понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что в пансионате "Второй дом" в Красногорске, который используется как хоспис, произошел пожар на площади 15 кв.м.