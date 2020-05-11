Задержан организатор сгоревшего в Красногорске частного хосписа

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Задержан организатор подмосковного частного хосписа, в котором произошел пожар, унесший жизни девяти человек.

Как сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий, мужчина стал подозреваемым по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Она не уточнила имени задержанного, отметив, что по предварительным данным, очаг возгорания находился в сауне на втором этаже.

Как установили следователи, мужчина арендовал загородный дом, организовав в нем проживание пожилых людей, которое обходилось им в 1000-1200 рублей в сутки.

По данным СКР, в результате пожара погибли девять человек. Жертвам пожара от 66 до 90 лет, еще девять человек были госпитализированы. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

По предварительным данным, причиной ночного пожара на территории красногорского частного хосписа, явилась неисправность электропроводки. По информации источников, частный хоспис не был оборудован противопожарной сигнализацией, отсутствовала прямая связь с пультом МЧС.

Пожар произошел в пансионате "Второй дом" в Красногорске в ночь на 11 мая.