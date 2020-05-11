Родственники забрали постояльцев сгоревшего в Красногорске хосписа

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Постояльцы сгоревшего в Красногорске дома, который использовался как хоспис для пожилых людей, устроены в семьи родственников, сообщила вечером пресс-служба администрации городского округа.

Там уточнили, что всего эвакуированы 12 человек.

Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина сообщила, что из соседнего с хосписом дома было эвакуировано еще 24 человека. Из них не устроены к родственникам пятеро, сейчас эти люди находятся в санатории "Отдых" в Жуковском.

Пожар в пансионате "Второй дом" в Красногорске, который использовался как хоспис, произошел в ночь на 11 мая. По данным администрации Красногорска, в пожаре погибли девять человек, госпитализировано девять постояльцев. На момент возгорания в здании находились 29 человек. В пресс-службе администрации заявили, что здание в Красногорске, где произошел пожар, по документам является не хосписом, а частным домом.

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске частного хосписа. Вероятной причиной возгорания называют неисправность электропроводки.