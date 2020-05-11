Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.

"Сейчас в момент перехода к восстановлению деловой жизни мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики, мы с правительством это все подробно проработали", - сказал он.

Путин напомнил, что власти ранее сформировали и перечень пострадавших отраслей и предприятий, который постоянно расширяется.

"Мы предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании, сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по заработной плате", - отметил президент.

Как заявил глава государства, "уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним".

На совещании Путин анонсировал окончание единого периода нерабочих дней в России и начало поэтапного выхода из режима ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса, начиная с 12 мая.