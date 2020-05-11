К середине мая в РФ будет удвоено число тестирований на COVID-19

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Эффективное тестирование позволит быстрее преодолеть коронавирусную инфекцию, к середине мая будет увеличено количество проводимых тестов, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с регионами по санитарно-эпидемической ситуации он объявил, что к число тестирований будет доведено до 300 тысяч в сутки. По его словам, Россия значительно нарастила масштабы тестирования - с 2,5 тысяч в начале марта до 170 тысяч тестов ежедневно в настоящее время.

"Это один из самых высоких показателей в мире. Но дело, разумеется, не в цифрах. Главное, что теперь у нас есть возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях, в том числе у тех людей, у которых нет симптомов болезни", - отметил Путин.

По его словам, это позволяет предотвратить ее тяжелые последствия и тяжелое развитие, защитить самого человека и оградить тех, кто находится с ним рядом, пресечь распространение инфекции.