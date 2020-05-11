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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:23Заразились
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Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового
Фото: Reuters

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Снижение с 25 до 20,6% удельного веса пневмоний в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до даты госпитализации практически в девять раз, темпы прироста в 2,6 раза позволили иметь низкие показатели летальности в РФ, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом", - сказала Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической ситуации в РФ с коронавирусом в понедельник.

Доля зараженных без клинических симптомов в России составляет 46,5%, сказала она.

По словам Голиковой, смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день растет. "Несмотря на то, что более 48% стран к началу марта текущего года уже имели выраженный рост заболеваемости с темпами 21,6%, доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%", - сказала Голикова.

"Это, к сожалению, опять же подчеркну, свидетельствует об утяжелении клинических форм инфекции. И, может быть, о недостаточности работы по активному выявлению больных, о которой вы сегодня, Владимир Владимирович (Путин), говорили", - пояснила вице-премьер.

Она напомнила, что с декабря 2019 года в мире продолжается регистрация случаев новой коронавирусной инфекции. "Сегодня в процесс, к сожалению, уже вовлечено 185 стран, а это почти уже все страны мира", - отметила Голикова.

Голикова рассказала, что Россия начала проведение противоэпидемических мер сразу после появления первой информации о том, что происходит в КНР. "Это позволило в течение двух месяцев не допустить завоза инфекции на территорию РФ и, соответственно, подготовиться полноценно и медицинским службам, и промышленности России для того, чтобы противостоять новой коронавирусной инфекции", - добавила вице-премьер.

По последним данным, в России насчитывается 221 344 случая заболевания коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 11 656 случаев - это новый рекорд. По числу заболевших Россия в понедельник обогнала Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.).

За время распространения коронавируса в России вылечился уже 39 801 пациент. Скончались 2 009 человек.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Хроника 09 января – 11 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

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