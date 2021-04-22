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Дело о гибели 12 человек при пожаре в хосписе в Красногорске дошло до суда

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В суд направлено дело москвича, который в арендованном доме в Красногорске устроил хоспис для пожилых, сообщили в СК и прокуратуре Московской области. При пожаре в хосписе погибли 12 человек. Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).

По версии следствия, в марте 2019 года он снял жилой дом в микрорайоне Опалиха в Красногорске и решил там обустроить дом престарелых "Второй дом" с проживанием и патронажным уходом. В нарушение договора аренды и без согласия владельца коттеджа он провел в этом доме перепланировку, поставил перегородки, сделал дополнительные группы розеток и источники света, чтобы можно было разместить как можно больше постояльцев.

"При этом обвиняемый не оборудовал помещение системой пожарной сигнализации, не установил системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара, допустил захламление на путях эвакуации", - говорится в пресс-релизе СК. В прокуратуре добавили, что не были проверены отделочные материалы в помещениях.

Он дал рекламу хосписа в интернете, нанял персонал и сиделок и заключил с родственниками престарелых не меньше 29 договоров о платных услугах.

В ночь на 11 мая 2020 года в хосписе случился пожар. На месте погибли девять человек, которые отравились угарным газом. Еще трое умерли от ожогов в больнице, еще одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Дело рассмотрит Красногорский городской суд.

Организатора пансионата задержали 11 мая. Сообщалось, что его зовут Дмитрий Новиков и что он полностью признал вину и раскаялся.

Московская область Красногорск Опалиха СКР прокуратура Дмитрий Новиков

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