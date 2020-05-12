Школьники в Забайкалье начали обучаться с помощью "ходячих смс" и "картонной почты"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Собственные способы дистанционного обучения в школах сел Катангар и Кули в Забайкальском крае вынуждены внедрять из-за отсутствия сотовой связи и интернета, сообщает во вторник пресс-служба регионального Заксобрания.

"В моей школе полностью отсутствует сотовая связь и интернет. Не у всех сельских жителей есть гаджеты, семьи в основном малообеспеченные. Поэтому у нас задания не на электронную почту приходят, а на картонную. Возле школы стоят три коробки: в одной - задания, которые учителя дают ученикам; во второй - проверенные тетради; в третьей - те, что нужно проверить. Алгоритм работы прост: положили - взяли - ушли", - сказала депутат краевого парламента Марина Непомнящая, чьи слова приводятся в сообщении.

Марина Непомнящая работает директором малокомплектной школы в Катангаре (Петровск-Забайкальский район), там учится 26 детей. Также она является куратором начальной школы в Кули в том же районе, где обучается всего 16 школьников. По ее словам, дистанционное обучение не подходит для российской глубинки.

"Ученикам начальной школы педагоги доставляют задания "ходячими" смс-ками, каждый день по 10 км наматывают", - рассказала Непомнящая. Депутат считает, что жители в селах не готовы к дистанционной форме обучения ни технически, ни психологически. Для педагогов же "дистанционка" - двойная нагрузка.

"При обычном укладе учитель мог отвести уроки, заполнить журналы и хоть какое-то время посвятить себе. Сейчас приходится практически 24 часа в сутки отдавать школе. Это не то что морально, но физически невыносимо", - сказала директор.

Кроме того, Непомнящая отметила, что особые опасения вызывает положение выпускников этих школ. "Много основного материала шло как раз на четвертую четверть. В апреле должна была начаться активная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, но в полном объеме дать этот материал детям мы не успели. Есть риски, что из-за коронавируса многим ребятам будет закрыт путь в вузы и сузы", - резюмировала депутат.

Проблемы с дистанционным обучением в других регионах

Проблемы с дистанционным обучением возникли и в других регионах РФ. Так, в апреле сообщалось, что около 40 школьников и студентов из башкирского села Кульметово не имеют доступа к скоростному интернету, поэтому после перехода на удаленное обучение некоторые из них были вынуждены "ловить" связь на автодороге.

В том же месяце также стало известно, что свыше 20 тыс. детей в Бурятии не смогли перейти на дистанционное обучение из-за отсутствия компьютеров или гаджетов. Министр образования и науки республики Баир Жалсанов тогда говорил, что для таких школьников разработают альтернативную программу обучения.

"С теми, у кого нет технических возможностей (для удаленного обучения - ИФ), мы отрабатываем учебный процесс на бумажных носителях, либо по телефону", - пояснил чиновник.