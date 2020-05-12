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На главу управления ветеринарии Якутска возбудили дело после уничтожения 200 животных

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника управления ветеринарии Якутска Павла Павлова после того, как в муниципальном пункте передержки бездомных животных из-за заболевшего бешенством пса уничтожили более 200 собак и кошек.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сотрудники ведомства взяли на контроль ход расследования.

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Отмечается, что ранее правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ (жестокое обращения с животными). В настоящее время прокуратура республики проверяется законность этого решения, говорится в сообщении.

Помимо этого, возбуждены административные дела в отношении нескольких городских служащих.

Как сообщалось, в начале марта в пункте передержки животных Якутска было выявлено бешенство у одной из собак. Пункт закрыли на карантин, а более 200 животных по приказу главы городского управления ветеринарии уничтожили.

Событие вызвало широкий общественный резонанс. МВД и прокуратура начали проверку. Глава Якутии также поручил провести проверку по данному инциденту. Созданная по его поручению комиссия не нашла нарушений в работе пункта передержки и подтвердила необходимость эвтаназии животных в связи с обнаружением вируса бешенства.

В конце марта глава Якутии сообщил, что руководитель департамента ветеринарии Якутии Василий Бураев снят с должности.

Более 20 известных артистов обратились к генпрокурору, главе Следственного комитета и министру внутренних дел РФ с просьбой привлечь к ответственности виновных в жестоком обращении с собаками и кошками в пункте передержки Якутска.

Якутия Якутск

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