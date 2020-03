К главе МВД обратились с просьбой наказать виновных в убийстве животных в Якутске

‼️ ЯКУТСКОЕ "БЕШЕНСТВО"‼️Помните, историю про "бешенство", на которое сослались, убив две сотни собак и кошек в якутском "приюте", где некоторых из них, судя по видео, просто зарубили лопатами? Тогда ещё Департамент ветеринарии заявил, что две сотни животных "усыпили из-за возможного контакта с бешеной собакой, чтобы исключить вспышку заболевания, смертельно опасного для людей". Меня вот этот "возможный контакт" отчего-то сразу смутил. А тут как раз ответ прокуратуры на один из моих предыдущих запросов по этому "приюту" пришел. Листайте слайды. Читаем на третьем слайде: "в нарушение федерального закона муниципальным предприятием не проводится вакцинация животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных". Конец цитаты. Ещё раз. Городское предприятие, получающее деньги из бюджета, нарушая федеральный закон, НЕ ПРОВОДИТ ВАКЦИНАЦИЮ поступивших в приют животных против бешенства. Это продолжается на протяжении настолько длительного времени, что на это даже успевает обратить внимание прокуратура. Потом городская комиссия Якутска по чрезвычайным ситуациям требует ввести меры против бешенства. Департамент ветеринарии заявляет о "возможном контакте с бешеной собакой", и двести животных отправляют на убой. Напомню, ранее, глава города Якутска (а и живодерский приют, сначала не вакцинировавший от бешенства собак, а потом забивший их лопатами является городским (муниципальным, со 100% городской собственностью) предприятием, и комиссия по ЧС, потребовавшая "принять меры против бешенства", тоже была городской), заявляла, что на одну отловленную собаку они тратят ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ (!) РУБЛЕЙ. Четырнадцать тысяч. Двести забитых за один день собак (только то, что удалось обнаружить). Это почти три миллиона. Ещё раз, за один день. Так что это для нас это трагедия, преступление, ужас и не умещается в голове. А для кого-то - три миллиона рублей в карман за один день. И никакой вакцинации, стерилизации, пристройства, ничего. Такой бизнес. То есть, исходя из ответа прокуратуры и дальнейшего развития событий, все всё знали. Теперь меня интересует только одно: какое наказание понесут все те, кто принимал эти решения, а не только те, кто их исполнял. Работаем

A post shared by Владимир Бурматов (@burmatoff) on Mar 12, 2020 at 1:04am PDT