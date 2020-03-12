К главе МВД обратились с просьбой наказать виновных в убийстве животных в Якутске

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Известные артисты обратился к генпрокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел РФ с просьбой привлечь к уголовной ответственности виновных в жестоком обращении с собаками и кошками в пункте передержки животных в Якутске.

Обращение подписали Светлана Немоляева, Александр Лазарев, Алексей Серебряков, Елена Сафонова, Андрей Ильин, Владимир Стеклов, а также более 30 зоозащитных организаций.

В январе широкий резонанс получила новость о массовой гибели животных в якутском пункте передержки: в новогодние каникулы зверей оставили умирать на 50-градусном морозе. 8 марта стало известно, что более 200 животных жестоко убили под предлогом борьбы с бешенством. В обращении, текст которого передан в "Интерфакс", отмечается, что, по сведениям местных жителей, такая практика массового убийства животных проводились в Якутске ежегодно, начиная с 2015 года.

Авторы заметили, что представители правоохранительных органов несколько дней отказывались выезжать на место преступления. Как следует из заявления общественников, оставшиеся на территории пункта 70 собак в настоящий момент не получают ни воду, ни пищу, волонтёров на территорию не пускают, видимо, в ожидании смерти оставшихся животных на фоне резонанса и начатых проверок.

Между тем председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в своем инстаграме публикует ответ республиканской прокуратуры, из которого следует, что центр передержки, являющийся муниципальным со 100% городской собственностью, вообще не проводил вакцинации животных против бешенства, что незаконно.

Депутат напоминает, что ранее глава города Якутска заявляла, что на одну отловленную собаку тратится 14 тыс. рублей. Двести забитых за один день собак - это почти три млн рублей, продолжает Бурматов. "Для нас это трагедия, преступление, ужас. А для кого-то - три миллиона рублей в карман за один день. И никакой вакцинации, стерилизации, пристройства, ничего. Такой бизнес", - заключает парламентарий.