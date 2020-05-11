Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Собаки в пункте передержки безнадзорных животных (ППБЖ) в Якутске в марте были умерщвлены крайне негуманным способом, следует из заключения ведущего эксперта в области ветеринарной анестезиологии в России.

В январе широкий резонанс получила история массовой гибели собак и кошек в пункте передержки: в новогодние каникулы зверей фактически оставили умирать на 60-градусном морозе. Через два месяца более 200 выживших животных были убиты.

На днях в деле появились новые обстоятельства: прокуратура Якутска официально заявила, что для умерщвления животных были использованы два препарата, и Центр защиты прав животных "ВИТА" обратился к главе Анестезиологического ветеринарного общества России Евгению Корнюшенкову с просьбой описать их действие. В ответе анестезиолога, текстом которого располагает "Интерфакс", отмечается, что гибель животных была жестокой: они мучительно умирали от удушья.

Однако местная полиция отказалась возбудить уголовное дело, сообщают зоозащитники.

"За два месяца проверок по указанному делу со стороны третьего отдела полиции Якутска следователь СУ МУ МВД "Якутское" Батурина Елена Афанасьевна, несмотря на огромное количество фактов, не нашла признаков жестокого обращения с животными. 7 мая стало известно, что в возбуждении уголовного дела вынесен отказ, и материалы переданы в районную прокуратуру для проведения проверки обоснованности и законности такого решения", - рассказала президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова.

В связи с этим центр "ВИТА" просит районную прокуратуру отправить материалы дела на доследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и привлечь к уголовной ответственности лиц, организовавших жестокое умерщвление животных.

Зоозащитники настаивают на возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), сообщила "Интерфаксу" Новожилова.

Ранее более 20 известных артистов обратились к генпрокурору, главе Следственного комитета и министру внутренних дел РФ с просьбой привлечь к ответственности виновных в жестоком обращении с собаками и кошками в пункте передержки Якутска.