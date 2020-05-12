Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах

Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Поставки аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ) легких в больницы для лечения больных коронавирусом продолжаются, сообщили "Интерфаксу" в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех").

Информация о приостановке поставок не соответствует действительности, заявили в КРЭТ.

Там также подчеркнули, что аппараты искусственной вентиляции легких "Авента", которые загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, поставляются на рынок с 2012 года, прошли все тестирования.

"Отметим, что поставленное оборудование ранее прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой. Результаты этих испытаний подтверждены документально", - сообщил "Интерфаксу" представитель КРЭТ.

В структуре "Ростеха" призвали дождаться результатов официальных проверок.

В РоссииБольница Святого Георгия на время откажется от аппаратов ИВЛ "Авента-М"Читать подробнее

12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге, где проходят лечение больные коронавирусом, в результате возгорания аппарата ИВЛ произошел пожар, в котором погибли пять человек. 9 мая аналогичное возгорание произошло в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, его жертвой стала одна женщина.

По данным источника "Интерфакса", оба воспламенившихся аппарата ИВЛ были произведены на одном российском предприятии.

Росздравнадзор сообщил, что проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ, использовавшихся в больницах.

Источник в промышленности сообщил "Интерфаксу", что аппараты ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могли загореться из-за слабой проводки в медучреждениях.

Ранее КРЭТ был определен единственным поставщиком Минпромторгу аппаратов ИВЛ. Всего планируется закупить 5700 аппаратов. Аппараты производятся на Уральском приборостроительном заводе. Произведенные здесь аппараты ранее поставлялись в США для лечения больных коронавирусом.

Ростех Москва Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Оппозиция раскритиковала введенный Думой запрет на участие в выборах судимых по "дадинской статье"

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Мужчину, бросившего гранату во двор соседей, арестовали на Ставрополье

Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования для "Роснефти"

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Источник назвал причиной возгораний аппаратов ИВЛ слабую проводку в больницах

Пандемия коронавируса

В ВОЗ сочли, что Россия выходит на стабилизацию ситуации с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');