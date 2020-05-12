Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Поставки аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ) легких в больницы для лечения больных коронавирусом продолжаются, сообщили "Интерфаксу" в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех").

Информация о приостановке поставок не соответствует действительности, заявили в КРЭТ.

Там также подчеркнули, что аппараты искусственной вентиляции легких "Авента", которые загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, поставляются на рынок с 2012 года, прошли все тестирования.

"Отметим, что поставленное оборудование ранее прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой. Результаты этих испытаний подтверждены документально", - сообщил "Интерфаксу" представитель КРЭТ.

В структуре "Ростеха" призвали дождаться результатов официальных проверок.

12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге, где проходят лечение больные коронавирусом, в результате возгорания аппарата ИВЛ произошел пожар, в котором погибли пять человек. 9 мая аналогичное возгорание произошло в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, его жертвой стала одна женщина.

По данным источника "Интерфакса", оба воспламенившихся аппарата ИВЛ были произведены на одном российском предприятии.

Росздравнадзор сообщил, что проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ, использовавшихся в больницах.

Источник в промышленности сообщил "Интерфаксу", что аппараты ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могли загореться из-за слабой проводки в медучреждениях.