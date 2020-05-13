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США приостановили развертывание российских ИВЛ

США приостановили развертывание российских ИВЛ
Готовый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" (слева)
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.

Монтези сказала, что отправленные Россией в США, той же модели, которая, как предполагается, спровоцировала пожар. Такие аппараты никогда не использовались в США. Их пока не развернули в больницах, а сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

В РоссииАппарат ИВЛ в больнице Петербурга, где погибли пять пациентов, загорелся на глазах у врачаАппарат ИВЛ в больнице Петербурга, где погибли пять пациентов, загорелся на глазах у врачаЧитать подробнее

Из-за чрезмерной осторожности Штаты возвращают аппараты в FEMA. Организация определиться с будущим российских аппаратов после расследования пожара в Санкт-Петергбурге.

12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге, где проходят лечение больные коронавирусом, в результате возгорания аппарата ИВЛ произошел пожар, в котором погибли пять человек. Вместе с тем прокуратура региона считает, что при пожаре погибли четыре человека, причина смерти еще одного устанавливается.

Телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на представителя Госдепартамента, что прибывший 1 апреля в Нью-Йорк российский самолет доставил груз, который "включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства".

США Россия коронавирус Авента-М

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