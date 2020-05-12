Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга, где погибли пять пациентов, загорелся на глазах у врача

Фото: Reuters

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Аппарат искусственной вентиляции легких в петербургской больнице Святого Георгия загорелся на глазах у врача, сообщил губернатору Александру Беглову главный врач больницы Валерий Стрижелецкий.

Беглов во вторник приехал в больницу, где утром произошел пожар пожар и погибли пять пациентов.

Как доложил ему Стрижелецкий, аппарат ИВЛ загорелся в тот момент, когда в палате находился лечащий врач. Видео разговора размещено в телеграм-канале штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Пожар в больнице Святого Георгия произошел утром в реанимационном блоке из пяти палат, где на ИВЛ находились 20 человек в тяжелом состоянии. В МЧС сообщали, что 15 пациентов из блока успели переместить в безопасное место, пять человек обнаружили мертвыми. Глава городского управления МЧС Алексей Аникин сказал, что причиной пожара мог стать загоревшийся аппарат ИВЛ.

По данным прокурора Выборгского района Павла Данилова, у погибших был коронавирус.

Позднее в прокуратуре заявили, что четыре человека погибли в результате пожара, причина смерти пятого пациента устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Начата прокурорская проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.