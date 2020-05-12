Больница Святого Георгия на время откажется от аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Больница Святого Георгия в Петербурге, где утром произошел пожар в реанимации и погибли пять больных COVID-19 временно откажется от использования аппаратов ИВЛ "Авента-М". Один из них и загорелся 12 мая, сообщил руководитель службы реанимации учреждения Владимир Сулим.

Теперь эту технику не будут использовать до завершения расследования. Больница перейдет на другие аппараты, которые есть у нее в арсенале, сказал главврач Валерий Стрижелецкий.

По словам Сулима, что аппараты "Авента-М" были поставлены больнице 1 мая, до пожара претензий к ним не было.

В реанимации на шестом этаже утром во вторник погибли пять больных, подключенных к аппаратам ИВЛ. Как сообщили в МЧС, всего в реанимации было 20 лежачих пациентов, 15 из них успели спасти и вынести в безопасные места. В ведомстве подтвердили, что причиной трагедии могло стать воспламенение аппарата ИВЛ. Главврач Стрижелецкий ранее рассказывал, что прибор загорелся на глазах у одного из врачей.

9 мая пожар случился в коронавирусном корпусе московской больницы имени Спасокукоцкого, там также загорелся аппарат ИВЛ в реанимации. В результате погибла одна больная COVID-19.

Источник "Интерфакса" сказал, что оба загоревшихся аппарата ИВЛ были выпущены на одном российском предприятии. Росздравнадзор официально сообщил, что эту технику проверят.

Входящий в "Ростех" концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) был определен единственным поставщиком Минпромторгу аппаратов ИВЛ. В пресс-службе концерна уточнили, что поставили аппараты в больницы Петербурга. Выпустил технику "Уральский приборостроительный завод".