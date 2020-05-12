Российские авиакомпании снизили перевозки в апреле на 92%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в условиях ограничений из-за COVID-19 снизили перевозки в апреле 2020 года на 91,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 771,2 тысяч человек. Об этом сообщила Росавиация, ссылаясь на оперативные данные.

Пассажирооборот рухнул на 93,2%, достигнув отметки 1,586 млрд пассажиро-километров.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпаний в прошлом месяце стала S7, которая перевезла 213,9 тыс. пассажиров (-78,9% г/г).

Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" обслужила 147,7 тыс. пассажиров, "просев" на 95,2% г/г. Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" обеспечила доставку 62 тыс. пассажиров (-92,2%). Лоукостер "Аэрофлота" - "Победа" - не выполнял рейсы в прошлом месяце.

Рейсами "ЮТэйр" воспользовались 65,7 тыс. (-89,4%), "Уральскими авиалиниями" - 41,7 тыс. пассажиров (- 94%).

За январь-апрель 2020 года все авиакомпании РФ перевезли 24,1 млн пассажиров (-29,5%), сообщила Росавиация.

Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.

РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса пассажиров в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.