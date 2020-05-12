Более чем у 1700 российских военных выявлен коронавирус

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Более чем у 3,3 тысячи военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов Вооруженных сил России обнаружен коронавирус, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

В числе заболевших - 1709 военнослужащих. Накануне Минобороны РФ сообщало о 1689 военнослужащих, у которых обнаружили коронавирус.

Выздоровели 1393 военнослужащих, курсантов, воспитанников и гражданских специалистов, говорится в сообщении.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что 12 мая с соблюдением всех противовирусных мер начали работу призывные комиссии военкоматов. Первые отправки призывников в войска состоятся после 20 мая.

"Призывники на путь следования к местам прохождения военной службы будут обеспечены медицинскими масками, при этом каждый из них перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавируса", заявили в Минобороны РФ.

Весенний призыв в России начался 1 апреля, однако из-за коронавируса было решено не вызывать призывников в военкоматы, а перевести общение с ними в онлайн.

Согласно указу президента РФ, в войска в ходе весеннего призыва отправят 135 тыс. человек.

Оперативный штаб во вторник сообщил, что число зарегистрированных в России случаев коронавируса увеличилось за сутки на 10,9 тыс. и достигло 232,2 тыс. По этому показателю страна вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию. Москва и Подмосковье лидируют среди российских регионов по числу заболевших.