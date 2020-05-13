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Начальник Генштаба пообещал провести весенний призыв в полном объеме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Военные комиссариаты полностью обеспечены тестами на коронавирус и средствами защиты, это позволяет провести весенний призыв в полном объеме и в установленный срок, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Он сказал, что в военкоматах достаточно медицинских масок, средств для дезинфекции и тестов на коронавирус.

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Эпидемия повлияет на способ доставки призывников в воинские части. Каждого призывника допустят к медосмотру только с отрицательным тестом на коронавирус. После прибытия в воинскую часть его отправят на двухнедельный карантин. Церемония принятия военной присяги тоже изменится из-за санитарных ограничений. Отправка в воинские части пройдет без торжеств, родителей не допустят на церемонию принятия присяги.

Сейчас военные подготовили более 360 тысяч личных дел призывников для призывных комиссий. На заседания комиссий будет вызвано 140 тысяч человек, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва. Из них 135 тысяч пополнят состав Вооруженных сил. Личные дела призывников будут изучать через интернет.

Также Герасимов сообщил, что стартовал процесс увольнения из Вооруженных сил. На данный момент из армии убыло шесть тысяч человек. Им раздают медицинские маски и дезинфицирующие средства. Заболевшие коронавирусом смогут уволиться только после выписки из больницы.

Во вторник начали работать призывные комиссии в Москве и Подмосковье, Воронеже, Свердловской и Калининградской областях.

Весенний призыв в России начался 1 апреля, однако из-за коронавируса было принято решение не приглашать призывников в военкоматы, и перевести общение с ними в режим онлайн. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне.

По данным Минобороны РФ на 12 мая, коронавирус был диагностирован у 1709 военнослужащих. Общее количество заболевших в системе ВС РФ – более 3,3 тысячи.

Минобороны весенний призыв

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