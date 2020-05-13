Новосибирский суд арестовал шесть моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области после заявления Амурской бассейновой прокуратуры наложил арест на шесть моржей, выловленных для "китовой тюрьмы" в Приморье.

Как сообщил в соцсетях руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, эта мера означает, что моржат не могут продать или передать иным лицам до тех пор, пока суд не рассмотрит иск прокуратуры по существу и не вынесет по нему решение. Заседание Новосибирского суда назначено на 18 мая.

После выпуска около сотни косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае в ней оставались шесть детенышей моржей, выловленных в водах Чукотки в районе поселков Инчоун и Энурмино в 2018 году. Экологи сообщали, что в течение 2019 года с моржатами в "китовой тюрьме" обращались жестоко, содержали в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, а матерей их убили при отлове.

Экологи считают, что детеныши моржей добыты на основании незаконно выделенных квот для последующей продажи в зарубежные океанариумы. При том, что они запрещены к содержанию в неволе, могут относиться к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора провести проверку.

В декабре 2019 года стало известно, что моржей из "китовой тюрьмы" продали и перевезли в Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория") в Новосибирске, откуда их попытались продать в Китай. Росприроднадзор отказал в выдаче такого разрешения и моржат отправили в Ялту на базу "Дельфинии".