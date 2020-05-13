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Новосибирский суд арестовал шесть моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области после заявления Амурской бассейновой прокуратуры наложил арест на шесть моржей, выловленных для "китовой тюрьмы" в Приморье.

Как сообщил в соцсетях руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, эта мера означает, что моржат не могут продать или передать иным лицам до тех пор, пока суд не рассмотрит иск прокуратуры по существу и не вынесет по нему решение. Заседание Новосибирского суда назначено на 18 мая.

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После выпуска около сотни косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае в ней оставались шесть детенышей моржей, выловленных в водах Чукотки в районе поселков Инчоун и Энурмино в 2018 году. Экологи сообщали, что в течение 2019 года с моржатами в "китовой тюрьме" обращались жестоко, содержали в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, а матерей их убили при отлове.

Экологи считают, что детеныши моржей добыты на основании незаконно выделенных квот для последующей продажи в зарубежные океанариумы. При том, что они запрещены к содержанию в неволе, могут относиться к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора провести проверку.

В декабре 2019 года стало известно, что моржей из "китовой тюрьмы" продали и перевезли в Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория") в Новосибирске, откуда их попытались продать в Китай. Росприроднадзор отказал в выдаче такого разрешения и моржат отправили в Ялту на базу "Дельфинии".

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Новосибирская область Приморский край

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