"Китовую тюрьму" демонтировали в бухте Средняя в Приморье

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура сообщила о вывозе вольеров "китовой тюрьмы" из бухты Средняя в Приморском крае, где в 2018-2019 годах содержались 11 косаток и 90 белух.

"Плавучие конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению", - сообщила в четверг Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Акватория бухты Средняя полностью освобождена от вольеров. Новый собственник имущества планирует переработать конструкции и использовать их для ремонта судов.

Ранее надзорное ведомство провело проверку правомерности нахождения в бухте Средняя Приморского края вольеров для содержания морских млекопитающих.

Установлено, что ООО "Лакколит" использует акваторию бухты Средняя для стоянки и обслуживания судов. В 2018 года право пользования частью акватории по договорам аренды было передано другим компаниям для содержания неправомерно выловленных морских животных в семи несамоходных сооружениях.

Несмотря на расторжение этих договоров в октябре - ноябре 2020 года, меры по освобождению бухты от названных сооружений бывшие арендаторы не приняли. Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор внес предостережение ООО "Лакколит", после чего вольеры вывезли.

Как сообщалось, в октябре активист Greenpeace в знак протеста против отлова китообразных пролетел на параплане над "китовой тюрьмой" близ Находки в Приморском крае, которая не была демонтирована.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. В ноябре 2019 года всех животных выпустили на свободу.