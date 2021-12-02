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"Китовую тюрьму" демонтировали в бухте Средняя в Приморье

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура сообщила о вывозе вольеров "китовой тюрьмы" из бухты Средняя в Приморском крае, где в 2018-2019 годах содержались 11 косаток и 90 белух.

"Плавучие конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению", - сообщила в четверг Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Акватория бухты Средняя полностью освобождена от вольеров. Новый собственник имущества планирует переработать конструкции и использовать их для ремонта судов.

Ранее надзорное ведомство провело проверку правомерности нахождения в бухте Средняя Приморского края вольеров для содержания морских млекопитающих.

Установлено, что ООО "Лакколит" использует акваторию бухты Средняя для стоянки и обслуживания судов. В 2018 года право пользования частью акватории по договорам аренды было передано другим компаниям для содержания неправомерно выловленных морских животных в семи несамоходных сооружениях.

Несмотря на расторжение этих договоров в октябре - ноябре 2020 года, меры по освобождению бухты от названных сооружений бывшие арендаторы не приняли. Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор внес предостережение ООО "Лакколит", после чего вольеры вывезли.

Как сообщалось, в октябре активист Greenpeace в знак протеста против отлова китообразных пролетел на параплане над "китовой тюрьмой" близ Находки в Приморском крае, которая не была демонтирована.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. В ноябре 2019 года всех животных выпустили на свободу.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Приморский край прокуратура

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