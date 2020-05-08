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Крупнейшие вузы предложили провести ЕГЭ в июле-августе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация "Глобальные университеты", куда входит 21 крупнейший вуз (МГУ и СПбГУ не входят), предложила перенести ЕГЭ на конец июля - начало августа и провести эти экзамены только для поступающих в вузы. Это позволит отказаться от базового ЕГЭ по математике, говорится в заявлении организации.

Пандемия коронавируса

Остальным школьникам предлагается выдать аттестаты без ЕГЭ, на основе текущих оценок.

Отменять ЕГЭ и возвращать вступительные экзамены в ассоциации не хотят: это снизит объективность и прозрачность процедуры поступления.

Если чиновники согласятся перенести ЕГЭ на июль-август, вузы предлагают зачислять абитуриентов по результатам экзаменов, дистанционно и в период с 15 августа до 1 сентября. В то же период они предложили разрешить провести дополнительные вступительные испытания в вузах, у которых есть на это право.

Зачислять на платные места ассоциация предлагает до 1 октября.

Вузам предлагается дать право определять дату начала учебы у первокурсников самостоятельно, но чтобы учеба начиналась не позднее 10 сентября.

К заявлению ассоциации, которую возглавляет ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, присоединился также РАНХиГС, который в объединение не входит.

Таким образом, вузы предлагают, по сути, на фоне пандемии лишить в 2020 году ЕГЭ статуса выпускного экзамена и оставить за ним лишь функцию вступительного экзамена, что должно, во-первых, позволить безболезненно перенести ЕГЭ на более поздний срок (поскольку к нему не привязывается выдача школьных аттестатов), а во-вторых, снизить число сдающих.

Ранее из-за коронавируса были отменены досрочные ЕГЭ. Сроки основной сессии еще не определены, предварительно, она должна стартовать 8 июня.

Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что 12 мая будет объявлено, когда начнется сессия. Источник "Интерфакса" в правительстве допустил, что ЕГЭ перенесут на середину июля или начало августа, а учебный год в вузах тогда начнется с 1 октября.

МГУ СПбГУ РАНХиГС ВШЭ Ярослав Кузьминов Минпросвещения Сергей Кравцов коронавирус

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