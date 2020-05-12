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Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

У всех был ранее диагностирован коронавирус

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге горит больница, есть жертвы среди больных коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Пандемия коронавируса

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.

Он сообщил, что при пожаре погибли пять больных, все они имели диагноз COVID-19.

Площадь пожара, по данным источника, составила 10 квадратных метров.

"Очаг пожара в больнице располагался в реанимации "красной зоны". Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ", - сказал источник.

К настоящему времени пожар уже локализован, уточнил собеседник агентства.

В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра. Сигнал о пожаре поступил в 6:23.

Петербург МЧС коронавирус

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