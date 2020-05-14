Задержанный при съемке видеопоздравления Котову активист оштрафован на 150 тыс. рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Москве Тверской суд назначил 150 000 рублей штрафа активисту Александру Теплякову, которого 22 февраля задержали на Большом Москворецком мосту во время записи видеопоздравления осужденному по "дадинской" статье Константину Котову. Об этом рассказал адвокат Максим Пашков.

Суд признал его подзащитного виновным по ч. 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил публичных мероприятий). Защита обжалует это решение.

22 февраля Тепляков и еще шесть человек вышли с воздушными шариками на Большой Москворецкий мост, чтобы записать видеопоздравление с днем рождения Константину Котову. Их всех задержали.

Котову вменили нарушение порядка на несогласованной акции 10 августа в Москве. В тот день прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, а затем часть демонстрантов обвинили в участии в несогласованном шествии.

В сентябре Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии по уголовной статье о неоднократном нарушении на митингах - так называемой "дадинской" статье. Свидетели обвинения - 13 полицейских - заявили, что подсудимый участвовал в несогласованной акции, выкрикивал лозунги и раздавал интервью. Телеканал "Дождь" нашел запись задержания Котова и сообщил, что на ней показано, как Котов вышел из метро, ничего не скандируя, и уже через полминуты был задержан.

В октябре Мосгорсуд подтвердил приговор районного суда.

Конституционный суд 27 января по жалобе Котова потребовал пересмотреть судебные решения в отношении него. КС счел, что в этом деле суды толковали статью 212.1 УК не так, как Конституционный суд, и не учли общественную опасность нарушения.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта, рассмотрев жалобы защиты и представление генеральной прокуратуры на приговор Котову, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Мосгорсуд в апреле отменил приговор Тверского суда и назначил Котову полтора года колонии.

"Дадинскую статью" так называют по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Его преследование было прекращено Верховным судом.