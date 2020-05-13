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Вузы попросили не сдвигать ЕГЭ слишком сильно

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минобрнауки проинформировало Министерство просвещения о том, что при переносе ЕГЭ нужно максимально учесть интересы вузов, которые просят провести экзамены скорее, чтобы успеть зачислить абитуриентов и вовремя начать учебу.

Согласно письму Минобрнауки, адресованному Минпросвещения от 8 мая, ведомство сообщает о "консолидированной позиции" ректоров российских университетов о "необходимости недопущения значительного сдвига начала учебного года на более поздний срок". С документом ознакомился корреспондент "Интерфакса".

Если сдвиг будет большим, это приведет к финансовым издержкам образовательных организаций, повысит риски невыполнения обязательств перед студентами и педагогами, а также "негативно скажется на качестве подготовки обучающихся", говорится в письме.

Ранее в среду Минпросвещения объявило о повторном переносе начала кампании ЕГЭ этого года из-за коронавируса. Новую дату начала вместо 8 июня в ведомстве не назвали, пообещав определиться с ней в ближайшие дни. Позже замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что в его ведомстве надеются, что ЕГЭ удастся начать в июне.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 8 мая заявлял, что ЕГЭ, по его мнению, безопасно будет провести лишь в августе-сентябре.

Минпросвещения РФ Минобрнауки РФ

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