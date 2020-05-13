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Школьников не будут ограничивать в количестве сдаваемых ЕГЭ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники смогут выбрать любое количество ЕГЭ для сдачи, ограничения только на два экзамена не будет.

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"Школьники еще в начале 2020 года определились с тем, какие предметы по выбору они могут сдавать. Все предметы, которые они выбрали для поступления в вуз, они смогут сдать - никаких ограничений тут не будет", - сказал Кравцов в интервью "Российской газете".

Ранее замминистра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что школьникам в этом году нужно будет сдавать только два экзамена по выбору: "Это будут два экзамена, которые необходимо выпускнику школ выбрать, исходя из того, на какой факультет он поступает, исходя из требований вуза".

Кравцов в свою очередь пояснил, что информация о двух предметах для сдачи звучала в контексте того, что чаще всего выпускники выбирают по два экзамена.

"Речь идет о том, что чаще всего выпускники сдают именно два предмета по выбору. Гораздо реже - три или четыре. Но речи о том, чтобы сократить выбор школьников, не идет", - сказал министр.

В среду Минпросвещения вновь объявило о переносе сроков сдачи ЕГЭ. Сдавать экзамены будут только абитуриенты вузов, остальным 11-классникам школьный аттестат выдадут по текущим оценкам. Обязательных для сдачи предметов в этом году не будет - только предметы по выбору.

Замминистра просвещения заявлял, что новую дату начала ЕГЭ в России ведомство планирует обозначить в ближайшие дни, пока в министерстве надеются, что перенос не составит больше трех недель.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 8 мая заявлял, что ЕГЭ, по его мнению, безопасно будет провести лишь в августе-сентябре.

ЕГЭ Минпросвещения Сергей Кравцов Дмитрий Глушко

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