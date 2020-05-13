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Заразившемуся COVID-19 Пескову диагностировали двухстороннюю пневмонию

Заразившемуся COVID-19 Пескову диагностировали двухстороннюю пневмонию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Reuters

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него была диагностирована двухсторонняя пневмония.

В интервью изданию "Коммерсант" он рассказал, как узнал о том, что болен коронавирусной инфекцией. По словам Пескова, в первый день после положительного теста на вирус у него не было симптомов.

" Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37... Ну такая она, неприятная температура... И ломало. И Таню стало ломать (жену Пескова Татьяну Навку - ИФ), у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем... Ну 37,8 ночью...", - сказал Песков в интервью.

По его словам, после этого было принято решение поехать в больницу, где Пескову сделали компьютерную томографию. Он заметил, что было необходимо удостовериться, что нет угрозы для легких.

Пресс-секретарь президента подтвердил, что на этот момент у него уже была пневмония. Он добавил, что сейчас многие с этим заболеванием лечатся дома, если поражено одно легкое, но в его случае это было не так.

"Да, когда она двусторонняя (пневмония - ИФ), выбора нет. И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла" (в легких, показывается на компьютерной томографии - ИФ). Это может привести к тромбозу легких. Ну тут у кого как...", - добавил он.

По словам Пескова, главное не пропустить заболевание и вовремя обратиться к врачам. "Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", - отметил он.

Песков рассказал, что на протяжении всего времени распространения инфекции сдавал тест на коронавирус практически каждый день. "Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем", - сказал он.

Накануне, 12 мая, стало известно, что Песков и Навка проходят лечение в больнице с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Хроника 09 января – 13 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Татьяна Навка Коронавирус

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